Амир Джонсон может перейти в «Торонто»

Форвард «Бостон Селтикс» Амир Джонсон этим летом станет неограниченно свободным агентом. В этой связи баскетболист рассматривает дальнейшие варианты продолжения карьеры, одним из которых является возвращение в «Торонто Рэпторс», откуда он два года назад и перешёл в «Бостон». По сообщениям The Score, канадская команда также заинтересована в услугах баскетболиста. 30-летний Джонсон на протяжении шести сезонов выступал в «Торонто» (с 2009 по 2015 год).

В завершившемся регулярном чемпионате баскетболист принял участие в 80 поединках регулярного чемпионата, набирая в них по 6,5 очка, 4,6 подбора и 1,8 передачи, в плей-офф Джонсон сыграл в 14 матчах, набирая в них по 2,6 и 2,1 подбора в среднем за игру.