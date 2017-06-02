Генеральный менеджер «Атланты» рассчитывает на Дуайта Ховарда

Трэвис Шленк, недавно назначенный на пост генерального менеджера «Атланты Хоукс», дал понять, что в клубе из Джорджии по-прежнему рассчитывают на услуги центрового команды Дуайта Ховарда.

«Дуайт — один из лучших центровых в лиге. Он набирает в среднем по 13 очков и совершает 13 подборов за игру. Он один из лучших оборонительных игроков в НБА. Я не рассматриваю вариант, чтобы говорить о нём в плане обменов. Очень скоро я проведу с ним личную встречу.

Есть причина того, почему «Атланта» входит в пятёрку лучших оборонительных команд лиги, и Ховард играет в этом очень большую роль», — приводит слова Шленка Atlanta Journal-Constitution.