Блатт: большинство слухов — неправда

Глвный тренер «Дарушшафаки» Дэвид Блатт прокомментировал слухи о своей дальнейшей карьере, назвав большинство из них вымыслом.

«Честно говоря, я могу тренировать лишь в одном месте. Если бы я взялся за все те команды, о которых говорят, то мне нужно было быть одновременно в разных местах и понадобилось бы несколько тел. Конечно, это невозможно. Большинство слухов — неправда.

Подавляющее большинство команд, о которых говорят, не связывались ни со мной, ни с моим агентом. Как бы то ни было, если я решу уйти, я найду подходящее место», — приводит слова Блатта Eurohoops.