Майк Браун: ожидаю, что «Кливленд» сыграет лучше во втором матче

Исполняющий обязанности главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Майк Браун поделился ожиданиями от второго матча финальной серии плей-офф с «Кливленд Кавальерс».

«Ожидаю, что они внесут изменения в свою игру в «краске». Ожидаю, что они сыграют лучше. Понимаю, что им не удалось показать свой лучший баскетбол. Теперь они могут пересмотреть первый матч, сделать выводы и сыграть лучше», – приводит слова Брауна NBC Sports.

Напомним, что в первом поединке серии «Уорриорз» на домашнем паркете разгромил «Кавальерс» со счётом 113:91.