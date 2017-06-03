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«Фенербахче» заключит крупнейший спонсорский контракт в европейском баскетболе

3 июня 2017, суббота. 20:35. Баскетбол

Победитель Евролиги этого года «Фенербахче» готовится подписать крупнейшее спонсорское соглашение в истории европейского баскетбола, сообщает Eurohoops. Один из ведущих турецких холдингов «Доуш Груп» готов предоставить стамбульскому клубу контракт на три года общей стоимостью $ 45 млн.

По словам президента «Фенербахче» Азиза Йылдырыма, $ 15 млн в год будут покрывать половину годичного бюджета клуба.

«Мы готовы подписать соглашение с „Доуш Груп“, нам осталось поставить только подписи. Соглашение будет покрывать половину нашего годичного бюджета, который составляет $ 30 млн. В этом году мы получили $12 млн, а наш дефицит составил $ 18 млн», — сказал Йылдырым.

Источник: Eurohoops Сообщить об ошибке
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Новости. Баскетбол
3 июня 2017, суббота
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