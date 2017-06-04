Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Тристан Томпсон: в противостоянии с «Голден Стэйт» жёсткость должна зашкаливать

4 июня 2017, воскресенье. 09:53. Баскетбол

Центровой «Кливленд Кавальерс» Тристан Томпсон считает, что в финальной серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» его команда должна действовать в предельно силовой манере.

«Я знаю, что в «Голден Стэйт» смотрели записи наших матчей, чтобы найти способ отсекать меня от щита. Поэтому под кольцом будет настоящий борцовский поединок. Необходимо заставить их работать в нападении на износ, совершать множество пик-н-роллов. Против «Уорриорз» нельзя играть просто жёстко. Жёсткость должна зашкаливать. С таким соперником нужно выходить на иной уровень. Необходимо из кожи вон лезть», – цитирует Томпсона ESPN.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Кливленд Кавальерс Тристан Томпсон
Новости. Баскетбол
4 июня 2017, воскресенье
10:06 Клэй Томпсон: «Голден Стэйт» не хватает Стива Керра
09:53 Тристан Томпсон: в противостоянии с «Голден Стэйт» жёсткость должна зашкаливать
09:30 Джеймс: я уже не в том возрасте, когда нужно кому-то что-то доказывать
01:05 Др. Грин: поражение в прошлогоднем финале — полностью моя вина
00:13 Батлер проведёт встречу с руководством «Чикаго»
3 июня 2017, суббота
23:44 Хаслем рассчитывает продолжить выступать за «Майами»
22:28 Дж. Коланджело: Лонзо Болл — потрясающий игрок, но с его окружением будет сложно
21:40 Форвард «Вашингтона» Убре не сыграет в Летней лиге НБА
20:35 «Фенербахче» заключит крупнейший спонсорский контракт в европейском баскетболе
19:48 Генеральный менеджер «Атланты»: новый контракт с Миллсэпом — приоритет для нас
18:29 Маркович, вероятно, не сыграет в пятом матче серии с «Химками»
17:37 Джентиле покинул иерусалимский «Хапоэль»
16:42 Майерс: будем слышать, что Керр может вернуться, до конца финала
16:05 «Нью-Йорк» заинтересован в Рубио
15:40 Эмбиид: я сосредоточен на восстановлении, Рианна может подождать
15:14 Марчюлёнис: «Торонто» слишком многого просит от Валанчюнаса
14:53 «Кливленд» до сих пор выплачивает Майку Брауну компенсацию за увольнение
14:30 Лав: «Кливленд» не должен давать «Голден Стэйт» много свободы
13:59 Кваме Браун: всегда уважал Майкла Джордана
13:38 Джимми Батлер: мне нравится выступать за «Чикаго»
12:59 Сильвер: разочарован тем, что в НБА нет китайских баскетболистов
12:18 Лю: Тристан Томпсон сыграет лучше во втором матче
12:01 Демар Дерозан и Дуэйн Кейси провели встречу с Кайлом Лоури
11:24 Клэй Томпсон: я не зациклен на личной статистике
10:54 Майк Браун: ожидаю, что «Кливленд» сыграет лучше во втором матче
10:34 «Милуоки» хочет пригласить Бекки Хэммон на должность генерального менеджера
10:29 Уэйтерс станет свободным агентом
10:12 Баллмер: лучший способ победить «Лейкерс» – стать командой № 1 в мире
09:44 «Майами» сможет списать зарплату Боша из платёжной ведомости
05:21 «Лейкерс» решили обменять Кларксона
00:59 Блатт: большинство слухов — неправда
00:46 Кантер: прошу мир присоединиться ко мне в поисках правосудия
2 июня 2017, пятница
23:28 Генеральный менеджер «Атланты» рассчитывает на Дуайта Ховарда
22:53 Единая лига ВТБ оштрафовала «Химки» на 100 тыс. рублей
21:52 Уильям Ховард присоединится к «Мемфису» в Летней лиге НБА
20:44 Источник: Крис Пол хотел бы играть под руководством Поповича
19:57 Отец Кантера попал под домашний арест
18:58 Амир Джонсон может перейти в «Торонто»
18:50 Мозгов: темнокожие баскетболисты «Лейкерс» считают Трампа расистом
17:46 Деандре Кейн принял венгерское гражданство
16:51 «Бешикташ» получит приглашение сыграть в Еврокубке
15:38 Казлаускас подписал контракт с китайским клубом
15:03 Соколовский: после возвращения в ЦСКА Курбанов вышел на новый уровень
13:35 Сильвер: давать отдых игрокам нужно. Но не нескольким сразу и не в гостях
13:13 Джеймс: «Голден Стэйт» меня ничем не удивил
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017