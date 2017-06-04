Тристан Томпсон: в противостоянии с «Голден Стэйт» жёсткость должна зашкаливать

Центровой «Кливленд Кавальерс» Тристан Томпсон считает, что в финальной серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» его команда должна действовать в предельно силовой манере.

«Я знаю, что в «Голден Стэйт» смотрели записи наших матчей, чтобы найти способ отсекать меня от щита. Поэтому под кольцом будет настоящий борцовский поединок. Необходимо заставить их работать в нападении на износ, совершать множество пик-н-роллов. Против «Уорриорз» нельзя играть просто жёстко. Жёсткость должна зашкаливать. С таким соперником нужно выходить на иной уровень. Необходимо из кожи вон лезть», – цитирует Томпсона ESPN.