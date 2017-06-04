Клэй Томпсон: «Голден Стэйт» не хватает Стива Керра

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон считает, что возвращение к своим обязанностям главного тренера Стива Керра в финальной серии плей-офф НБА с «Кливленд Кавальерс» усилит команду.

«Голден Стэйт», несомненно, не хватает голоса Керра. Он прекрасно понимает баскетбол. А его манера поведения всех успокаивает. Для Стива не существует неразрешимых проблем. И он знает, как держать нас в оптимальном состоянии и сосредоточенными. То же самое делает и Майк Браун. Он отлично справляется. Но нам не хватает Керра», – цитирует Томпсона ASAP Sports.