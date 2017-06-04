Джефферсон: «Кливленд» не собирается вносить много изменений в свою игру

Лёгкий форвард «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон не считает крупное поражение от «Голден Стэйт Уорриорз» в первом матче финальной серии плей-офф НБА причиной для резкой смены курса его командой.

«Кливленд» не собирается вносить много изменений в свою игру. Например, у Кайла Корвера была хорошая позиция на дуге, перед большим перерывом, когда мы уступали 5 очков. Он промахнулся, но такое случается. А потом Андре Игуодала, который не является снайпером, реализовал трёхочковый с сопротивлением. Вот так мы проиграли первую половину «-8», хотя могли всего «-2», – цитирует Джефферсона San Jose Mercury News.

Встреча закончилась поражением «Кавельерс» со счётом 91:113, после которого они уступают в серии 0-1.