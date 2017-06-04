Дрэймонд Грин: ожидаю, что «Кливленд» будет активнее использовать Джей Ар Смита

Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился ожиданиями от второго матча финальной серии плей-офф НБА с «Кливленд Кавальерс».

«Ожидаю, что «Кливленд» будет активнее использовать Джей Ар Смита и других игроков. Им будут создавать больше возможностей для атак. Кроме того, «Кавальерс» попробуют действовать в более силовом стиле. Но если мы продолжим играть в свой фирменный баскетбол и будем предельно сосредоточены на обороне, то вновь добьёмся успеха», – цитирует Грина ASAP Sports.