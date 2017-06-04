Наварро планирует подписать новый контракт с «Барселоной»

36-летний защитник «Барселоны» Хуан Карлос Наварро останется в составе каталонцев ещё на один сезон, об этом сообщает Sportando.

Договорённость об этом была достигнута в ходе встречи баскетболиста с руководством «Барселоны». Невзирая на сложный сезон и травмы, которые преследовали его на протяжении года, Наварро заявил, что намерен играть в составе своей команды ещё как минимум год.

Ветеран испанского баскетбола выступает в «Барселоне» с 1997 года, лишь в 2007 году он покидал родной клуб ради вояжа в «Мемфис Гриззлис», однако после года, проведённого за океаном, Наварро вернулся в стан каталонцев.