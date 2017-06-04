В. Карасёв: всё было решено в третьей и четвёртой играх серии

Главный тренер «Зенита» Василий Карасёв считает, что, проиграв два матча на выезде, его команда уже не могла выиграть серию у «Химок». Петербуржцы вели в серии 2-0, но уступили 2-3.

«Тяжёлая игра. Предвидели, что будет такая ситуация. Всё было решено в третьей и четвёртой играх серии. У нас в этой игре не было быстрых отрывов, у ребят не осталось сил после первой половины игры. Было тяжело физически. Маркович играл на уколах. В концовке не забивали ни со штрафных, ни с игры», — приводит слова Карасёва официальный сайт клуба.