Фишер перевернулся на машине в состоянии опьянения и был арестован

Бывший игрок и тренер НБА Дерек Фишер был арестован по подозрению в вождении под воздействием алкоголя после того, как перевернулся на своей машине 4 июня. Фишер вёл «Кадиллак», в котором также находилась его подруга Глория Говэн, сместился в сторону бордюра, и после удара его автомобиль перевернулся на крышу, остановившись на дороге и заблокировав несколько полос. Происшествие случилось в Калифорнии.

Расследование полиции показало, что, перед тем как сесть за руль, Фишер употреблял алкоголь. Ни Фишер, ни Говэн в аварии не пострадали, сообщает LA Daily News.