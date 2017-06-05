«Голден Стэйт» разгромил «Кливленд», Карри и Джеймс оформили трипл-даблы

«Голден Стэйт Уорриорз» уверенно обыграл «Кливленд Кавальерс» во втором матче финальной серии плей-офф НБА. Встреча состоялась на «Оракл-Арене» в Окленде и завершилась со счётом 132:113 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе «Уорриорз» стал Кевин Дюрант, на счету которого 33 очка и 13 подборов. Стивен Карри оформил трипл-дабл — 32 очка, 11 передач, 10 подборов. Ещё 22 очка заработал Клэй Томпсон. За «Кавальерс» трипл-дабл оформил Леброн Джеймс — 29 очков, 14 передач, 11 подборов. Кевин Лав набрал 27 очков, Кайри Ирвинг — 19.

Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Голден Стэйт». Третий и четвёртый матчи противостояния пройдут на площадке «Кливленда».