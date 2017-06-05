Корстин: Алексей Швед доказал, что может перевернуть ход серии

Генеральный директор Единой Лиги ВТБ Илона Корстин подвела итог пятого матча полуфинальной серии между «Зенитом» и «Химками», отметив лидера подмосковной команды Алексея Шведа.

«Хочу отметить, что в пятом матче все решалось на площадке в настоящей мужской борьбе. «Химки» победили за счет опыта – это более зрелая команда. У «Зенита» был шанс, но питерцы не попали много штрафных бросков и часто теряли мяч, что повлияло на исход. «Химки» лучше справились со стрессовой ситуацией и заслуженно вышли в финал. Отмечу и Алексея Шведа, который оправдал ожидания и подтвердил свое звание MVP. Он доказал, что может перевернуть ход серии и решить ее исход в пользу «Химок», – сказала Корстин.⁠⁠⁠⁠

Напомним, в пятом матче серии «Химки» одержали победу со счетом 90:84 и вышли в финал Единой лиги ВТБ, где сыграют с ЦСКА.