Пирс: прямо сейчас Дюрант является лучшим игроком в мире

Бывший игрок НБА Пол Пирс после второго матча финальной серии между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Кливленд Кавальерс» (132:113) сказал, что форвард калифорнийского клуба Кевин Дюрант является лучшим баскетболистом в мире.

«Прямо сейчас Дюрант является лучшим игроком в мире. Мы находимся на завершающей стадии сезона. Леброн показывает отличные цифры, но что он может сделать на площадке?» – сказал Пирс.

Во втором матче Дюрант провёл на паркете 41 минуту, собрав коллекцию из 33 очков, 13 подборов, 6 результативных передач, 5 блок-шотов и 3 перехватов.