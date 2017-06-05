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Пирс: прямо сейчас Дюрант является лучшим игроком в мире

5 июня 2017, понедельник. 15:14. Баскетбол

Бывший игрок НБА Пол Пирс после второго матча финальной серии между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Кливленд Кавальерс» (132:113) сказал, что форвард калифорнийского клуба Кевин Дюрант является лучшим баскетболистом в мире.

«Прямо сейчас Дюрант является лучшим игроком в мире. Мы находимся на завершающей стадии сезона. Леброн показывает отличные цифры, но что он может сделать на площадке?» – сказал Пирс.

Во втором матче Дюрант провёл на паркете 41 минуту, собрав коллекцию из 33 очков, 13 подборов, 6 результативных передач, 5 блок-шотов и 3 перехватов.

Пирс не включил Джеймса в свою пятёрку лучших игроков всех времён
Источник: Bleacher Report Сообщить об ошибке
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Теги
Голден Стэйт Уорриорз Кливленд Кавальерс Кевин Дюрант Леброн Джеймс Пол Пирс
Новости. Баскетбол
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