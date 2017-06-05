УНИКС начнёт переговоры с кандидатами на пост главного тренера с 12 июня

Президент УНИКСа Евгений Богачёв сообщил, что на следующей неделе его клуб начнёт переговоры с кандидатами на пост главного тренера. По итогам сезона-2016/17 казанскую команду покинул возглавлявший её ранее Евгений Пашутин.

«УНИКС сможет провести переговоры с интересующими его тренерами после окончания сезона в Европе. Планируем, что с кандидатами удастся поговорить на следующей неделе», — рассказал Богачёв «Р-Спорт».

Ранее Богачёв говорил, что клубу интересны 15 потенциальных наставников, россиян среди которых нет.