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Тараканов: у «Химок» было преимущество, у Шведа есть авторитет перед судьями

6 июня 2017, вторник. 00:39. Баскетбол

Олимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов считает, что судьи симпатизировали «Химкам» в противостоянии с «Зенитом».

«Он был и героем, и антигероем. Всё как обычно. Конечно, у него было больше яркого, хотя и не всегда продуктивного. Мне кажется, что икс-фактором стали действия американца Эрла Роулэнда. В решающем пятом матче он сыграл очень солидно, особенно в нападении. Роулэнд много брал на себя, показав, что в «Химках» есть не только Швед. Командно они сыграли в пятом матче гораздо более уверенно. Всё-таки сказался заряд уверенности, полученный после двух домашних побед.

Мне показалось, что у «Химок» было какое-то домашнее преимущество. Это достаточно часто встречается. У того же Шведа есть авторитет перед судьями. Как в НБА, где новичков гнобят и многое им не прощают — и совсем по-другому относятся к звёздам. Поддаются их авторитету и давлению трибун. В моей жизни такое тоже бывало. Это почти нормальное явление», — цитирует Тараканова «Спорт день за днём».

Источник: Спорт день за днём Сообщить об ошибке
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Новости. Баскетбол
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