Сильвер: обещаю, что Матч звёзд в 2018 году будет другим

Комиссионер НБА Адам Сильвер сказал, что лига внесёт изменения в следующий Матч звёзд, который пройдёт в Лос-Анджелесе в 2018 году.



«Я обещаю, что следующий Матч звёзд будет другим. Мы дошли до точки, когда все согласны, что Матчам звёзд не хватает борьбы. Игроки тоже согласны с этим. Президент профсоюза игроков Крис Пол после минувшего Матча звёзд первым предложил мне внести изменения, а ведь он даже не участвовал в игре.



Мы рассмотрим все возможные идеи. Возможно, игроки будут бороться за благотворительные взносы. У команд могут появиться капитаны. Возможно, изменится формат матча, и это будет уже не просто поединок между Западом и Востоком. У нас есть много отличных идей. Болельщики могут присылать нам свои предложения в «Твиттере» или «Фейсбуке». Мы открыты для новых идей», – приводит слова Сильвера ESPN.