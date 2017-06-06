Букмекеры: «Голден Стэйт» был бы фаворитом серии с «Чикаго» сезона-1995/96

Букмекеры Лас-Вегаса сравнили нынешний «Голден Стэйт Уорриорз» с «Чикаго Буллз» сезона-1995/96.



Как сообщает ESPN, пять из шести букмекерских контор назвали «Уорриорз» фаворитом в противостоянии с легендарной командой Майкла Джордана, которая в сезоне-1995/96 добилась 72 побед в регулярном чемпионате и стала победителем плей-офф.



Напомним, что в прошлом году калифорнийский клуб побил рекорд «Буллз», одержав 73 победы в «регулярке», однако упустил победу в финальной серии постсезона. В нынешнем розыгрыше плей-офф «Голден Стэйт» провёл 14 матчей кряду без поражений, что является рекордом НБА.

«Голден Стэйт» установил рекорд НБА, выиграв 14 матчей кряду в плей-офф