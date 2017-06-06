Единая лига ВТБ представила кубок Белова

Единая лига ВТБ на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» представила обновлённый кубок Белова, который получит победитель плей-офф. Главный трофей турнира будет экспонироваться по ходу финала на судейском столике.



Напомним, что в финальной серии плей-офф Лиги ВТБ встретятся ЦСКА и «Химки». «Армейцы» в полуфинале уверенно обыграли «Локомотив-Кубань» (3-0). «Химки» встречались с «Зенитом». Клуб из Санкт-Петербурга выиграл два стартовых матча, но затем трижды уступил команде Душко Ивановича.



Фото доступно на официальной странице Лиги ВТБ в «Твиттере»