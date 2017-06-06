Носов: шансы увидеть реальную борьбу в финале ЦСКА — «Химки» не так много

Двукратный серебряный призёр чемпионатов мира Виталий Носов поделился своими ожиданиями от финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Химками», первый матч которой состоится 8 июня в Москве.



«Шансов увидеть реальную борьбу в финале не так много, потому что, с одной стороны, у «Химок» мало времени на восстановление после полуфинала, с другой стороны, задача на сезон уже выполнена, команда в Евролиге. Вопрос — есть ли у команды мотивация побеждать. Всё в головах у игроков, говорить можно одно, но ментально будет очень сложно собраться, чтобы победить один из лучших клубов Европы.



Но раз мы увидели одну хорошую серию в полуфинале, почему не посмотреть ещё одну? «Химки» сейчас в хорошем ритме, в отличие от ЦСКА. У «Химок» есть ребята с опытом игры в Евролиге, в НБА, так что хочется увидеть борьбу, но не уверен, что получится», — цитирует Носова «Р-Спорт».