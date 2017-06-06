Фуркан Коркмаз будет тренироваться с «Филадельфией»

Защитник «Анадолу Эфес» Фуркан Коркмаз несколько дней проведёт вместе с «Филадельфия Сиксерс». В команде из Пенсильвании намерены оценить сильные и слабые стороны 26-го номера драфта-2016, чтобы принять решение о возможном включении турецкого баскетболиста в состав «Филадельфии» через год.

«Для Коркмаза это отличная возможность стать частью „Филадельфии“ во время Летней лиги. Мы хотим понять, готов ли он к НБА на столь раннем этапе развития, и оценить, в чём ему надо стать сильнее. Он хороший спортсмен, но ему ещё надо расти. Когда он будет здесь даже несколько дней, он поймёт, где он находится и в чём ему надо прибавлять», — приводит слова президента «Филадельфии» Брайана Коланджело Eurohoops.