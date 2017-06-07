ЦСКА и «Маккаби» готовы предложить Блатту контракт с окладом в $ 4 млн

Дэвид Блатт, который по завершении сезона покинет пост главного тренера «Дарушшафаки», продолжает оставаться одним из самых востребованных специалистов. Портал Krepsinis сообщает, что «Маккаби» из Тель-Авива предложил тренеру долгосрочный контракт с окладом $ 4 млн.

По сведениям источников, в ближайшее время стороны сядут за стол переговоров. Вместе с тем перехватить титулованного наставника у израильской команды может и ЦСКА — в Москве готовы сделать Блатту аналогичное предложение.

Впрочем, сам Блатт склоняется к варианту с «Маккаби», с которым он уже работал и, более того, привёл команду к победе в Евролиге в 2014 году.

Для израильского клуба уходящий сезон сложился неудачно — в Евролиге команда не сумела квалифицироваться в плей-офф, поменяв по ходу сезона пять тренеров.