Тристан Томпсон: не считаю, что из-за Кевина Дюранта «Голден Стэйт» стал сильнее

Центровой «Кливленд Кавальерс» Тристан Томпсон не думает, что соперник его команды по финальной серии плей-офф НБА «Голден Стэйт Уорриорз» стал более грозным по сравнению с прошлым сезоном.



«Не считаю, что «Голден Стэйт» стал сильнее. Да, к ним пришёл Кевин Дюрант, но при этом они потеряли несколько ценных игроков. В любом случае нам приходится иметь дело с теми, кто в составе «Уорриорз» сейчас. Дюрант выступает хорошо, но мы можем действовать лучше и собираемся это доказать в ближайшем матче», – цитирует Томпсона ASAP Sports.