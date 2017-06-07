23 очка Вадеевой помогли сборной России победить Украину в товарищеском матче

В Греции в эти дни проходит женский международный баскетбольный турнир в рамках подготовки к чемпионату Европы по баскетболу. Сегодня сборная России встречалась с командой Украины и сумела добыть победу со счётом 73:67, сообщается на официальной странице РФБ в «Твиттере».

Самой результативной баскетболисткой в составе победителей стала Мария Вадеева. Сумев реализовать 10 из 10 двухочковых попыток, она в общей сложности записала в свой актив 23 очка.

Завтра российская сборная проведёт встречу с хозяевами турнира — сборной Грецией.