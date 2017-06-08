Иванович: ЦСКА является фаворитом, но «Химки» будут бороться за свои шансы

Главный тренер БК «Химки» Душко Иванович, поделился ожиданиями от финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ в преддверии её первого поединка.

«Это финал, и здесь может случиться всё, что угодно. Всем очевидно, что ЦСКА является фаворитом. Армейцы демонстрируют хороший баскетбол, который позволил им завершить регулярный чемпионат на первом месте. Однако мы считаем, что у нас есть шансы, и мы будем бороться за них.

Мы должны забыть обо всех физических и психологических проблемах и сосредоточиться исключительно на игре, чтобы все сорок минут играть на максимуме", — приводит слова Ивановича официальный сайт «Химок».

Первый матч серии состоится завтра в Москве, начало поединка в 19.30.