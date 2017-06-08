«Голден Стэйт Уорриорз» повёл 3-0 в финальной серии с «Кливленд Кавальерс»

«Голден Стэйт Уорриорз» на выезде одержал победу над «Кливленд Кавальерс» со счётом 118:113 в третьем матче финала плей-офф НБА. Счёт в серии стал 3-0 в пользу «Уорриорз».

«Кавальерс» вели в счёте в третьей и четвёртой четвертях, но победу «Голден Стэйт» принёс рывок 11-0 в заключительные минуты встречи.

На счету Кевина Дюранта 31 очко и 8 подборов, Клэй Томпсон набрал 30 очков, у Стивена Карри 26 очка, 13 подборов и 6 передач, у Дрэймонда Грина — 8 очков, 8 подборов и 7 передач. Леброн Джеймс набрал 39 очков, совершил 11 подборов и 9 передач, у Кайри Ирвинга — 38 очков.