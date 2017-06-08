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Дюрант: «Голден Стэйт» должен сыграть ещё лучше, чтобы победить в 4-м матче

8 июня 2017, четверг. 09:39. Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант поделился ожиданиями от четвёртого матча финальной серии с «Кливленд Кавальерс» (3-0).

«Это ещё не конец. Мы пока не выполнили работу до конца. Решающие матчи всегда самые трудные. Вы могли слышать это от многих игроков. Я никогда не оказывался в такой ситуации, когда моей команде остаётся одна победа до чемпионства.

Знаю, насколько захватывающе это будет для нашего клуба. Болельщики «Кливленда» хотят увидеть победу своей команды. Они показали это сегодня. Фанаты были великолепны. Игроки «Кливленда» заряжались энергией от трибун. Нам нужно сыграть ещё лучше, чтобы победить в 4-м матче. Это захватывающее время. Нам предстоит выполнить ещё много работы», – приводит слова Дюранта ASAP Sports.

«Голден Стэйт Уорриорз» повёл 3-0 в финальной серии с «Кливленд Кавальерс»
Источник: ASAP Sports Сообщить об ошибке
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Голден Стэйт Уорриорз Кевин Дюрант
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