Вяльцев: у «Химок» остались силы на финал с ЦСКА

Защитник «Химок» Егор Вяльцев уверен, что его команда сможет навязать борьбу ЦСКА в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.



«Самая сильная сторона ЦСКА – то, что практически любой игрок соперников может стать икс-фактором отдельно взятого матча. Будет сложно сдержать всех их лидеров, но мы хорошо знаем соперников, а наш тренер подскажет, на какие моменты стоит особо обратить внимание. У нас есть воодушевление после победы над «Зенитом» – мы выполнили свою задачу, но это не отменяет того, что надо показать свою лучшую игру в финале. Силы у нас ещё остались. Надеюсь, любители баскетбола увидят захватывающие встречи», – цитируют Вяльцева «Известия».

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