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«Голден Стэйт» побил рекорд американских лиг, победив 15 раз кряду в плей-офф

8 июня 2017, четверг. 14:17. Баскетбол

Победа «Голден Стэйт Уорриорз» в третьем матче финальной серии с «Кливленд Кавальерс» (118:113) стала для калифорнийского клуба 15 подряд в плей-офф.

Таким образом, подопечные Стива Керра побили рекорд четырёх главных спортивных лиг Северной Америки (НФЛ, MLB, НБА, НХЛ) по победам кряду в рамках постсезона.

Ранее рекорд принадлежал клубу НХЛ «Питтсбург Пингвинз», который в плей-офф 1992 и 1993 годов выдал серию из 14 побед.

Четвёртый матч финала «Кавальерс» – «Уорриорз» состоится в Кливленде 10 июня.

«Голден Стэйт» установил рекорд финалов, забив 12 трёхочковых в первой половине
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Голден Стэйт Уорриорз Кливленд Кавальерс Питтсбург Пингвинз
Новости. Баскетбол
8 июня 2017, четверг
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14:17 «Голден Стэйт» побил рекорд американских лиг, победив 15 раз кряду в плей-офф
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12:07 Тимма подписал трёхлетний контракт с «Басконией»
12:06 Окулов: после поражения в Евролиге для ЦСКА очень важна победа в Лиге ВТБ
11:43 Вяльцев: у «Химок» остались силы на финал с ЦСКА
11:35 «Голден Стэйт» установил рекорд финалов, забив 12 трёхочковых в первой половине
11:05 Увлекательная дуэль Кайри Ирвинга и Стивена Карри в Кливленде
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10:30 Носов: в одиночку Шведу будет очень тяжело вытянуть серию с ЦСКА
10:13 Джеймс вышел на 4-е место в списке самых результативных игроков финальных серий
09:39 Дюрант: «Голден Стэйт» должен сыграть ещё лучше, чтобы победить в 4-м матче
09:29 Джеймс: «Кливленд» сделал достаточно для победы, но «Голден Стэйт» сделал больше
06:50 «Голден Стэйт Уорриорз» повёл 3-0 в финальной серии с «Кливленд Кавальерс»
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01:00 Иванович: ЦСКА является фаворитом, но «Химки» будут бороться за свои шансы
00:26 Джеймс: хочу победить «Голден Стэйт» так, как это сделали они
7 июня 2017, среда
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11:55 Ховард: работаю над трёхочковым броском, как бы странно это ни звучало
11:30 Клэй Томпсон: в Кливленде «Голден Стэйт» накажут за 20 потерь
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