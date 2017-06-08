«Голден Стэйт» побил рекорд американских лиг, победив 15 раз кряду в плей-офф

Победа «Голден Стэйт Уорриорз» в третьем матче финальной серии с «Кливленд Кавальерс» (118:113) стала для калифорнийского клуба 15 подряд в плей-офф.



Таким образом, подопечные Стива Керра побили рекорд четырёх главных спортивных лиг Северной Америки (НФЛ, MLB, НБА, НХЛ) по победам кряду в рамках постсезона.



Ранее рекорд принадлежал клубу НХЛ «Питтсбург Пингвинз», который в плей-офф 1992 и 1993 годов выдал серию из 14 побед.



Четвёртый матч финала «Кавальерс» – «Уорриорз» состоится в Кливленде 10 июня.

«Голден Стэйт» установил рекорд финалов, забив 12 трёхочковых в первой половине