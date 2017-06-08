Корвер: думаю только о своём промахе из угла

Форвард «Кливленд Кавальерс» Кайл Корвер признался, что постоянно думает о своём промахе на последней минуте третьего матча с «Голден Стэйт Уорриорз». За последние три минуты встречи «Кавальерс» не набрали ни одного очка и с разницы "+6" дошли до поражения — 113:118.

«Я думаю только том броске из угла. Уверен, что ошибок была масса, но думать я буду именно об этой», — приводит слова Корвера Cleveland Plain Dealer.

После трёх матчей финальной серии «Кливленд» уступает 0-3. Четвёртая игра пройдёт 10 июня в Кливленде.