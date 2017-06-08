ЦСКА обыграл «Химки» и повёл в финальной серии 1-0

Московский ЦСКА одержал победу над «Химками» в первом поединке финальной серии Единой лиги ВТБ. Со стартовой сирены подопечные Итудиса захватили инициативу в поединке. После первой половины преимущество москвичей составляло 13 очков.

Окончательно вопросы о победителе матча были сняты в третьей десятиминутке, которую ЦСКА выиграл 27:13, увеличив преимущество в счёте до 27 очков.

В заключительной четверти «Химкам» удалось сделать впечатляющий рывок, отыграв 21 очко, но повлиять на исход матча это уже не могло. Итоговая победа ЦСКА – 94:88.

Самым результативным в составе победителей стал Нандо де Коло, набравший 21 очко, в «Химках» 18 очков в активе Алексея Шведа.