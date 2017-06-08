Акробатические фигуры чирлидерш и укус от талисмана. Фото с матча ЦСКА – “Химки”

8 мая в Москве на площадке УСК ЦСКА имени А.Я. Гомельского ЦСКА в первом поединке финальной серии Единой лиги ВТБ одержал победу над «Химками» со счётом 94:88 и повёл в серии 1-0. Самым результативным в составе победителей стал Нандо де Коло, набравший 21 очко, в «Химках» 18 очков в активе Алексея Шведа.



Следующий матч серии состоится 10 июня в 17:00.



«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча ЦСКА – «Химки», подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Сафоновым.