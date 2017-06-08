Курбанов: 37 очков в последней четверти? Назовём это семиминутным расслаблением

Форвард московского ЦСКА Никита Курбанов поделился впечатлениями от победы своей команды над «Химками» в первой встрече финальной серии Единой лиги ВТБ (94:88).

«37 пропущенных очков в последней четверти? Назовём это семиминутным расслаблением. Будем смотреть завтра видео, делать разбор, пока ведём 1-0 в серии, но это ничего не значит.

Ни для кого не является секретом, что сегодня у меня было персональное задание отыграть против Алексея Шведа. К сожалению, в этом году с ним ещё не встречались, но всё равно были готовы, смотрели его игры с «Зенитом». Не буду оценивать защиту против него, пусть это делают другие. Сегодня мне очень помогли партнёры, хотя это лишь малая часть нашего пути к победе", — передаёт слова Курбанова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Планидин.