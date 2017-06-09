Др. Грин: выиграть титул в Кливленде — особенное удовольствие

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин заявил, что победа в решающем матче финальной серии над «Кливленд Кавальерс» на их площадке принесёт ему особенное удовольствие.

«Выиграть титул здесь, в Кливленде — особенно удовольствие. Мы делали это раньше и это особенное чувство. Мы праздновали на их паркете, в их раздевалке, заставили замолчать их зрителей.

Для любого спортсмена это особенное ощущение, приехать на арену оппонентов, выиграть у них и заставить затихнуть их фанатов", — приводит слова Грина The Score.