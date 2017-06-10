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Джефферсон: сезон не будет успешным, если мы не выиграем титул

10 июня 2017, суббота. 00:30. Баскетбол

Форвард «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон заявил, что если его команде не удастся в этом году завоевать титул, то сезон нельзя будет считать успешным.

«Если мы не выиграем чемпионат, значит, сезон не был успешным. До старта финальной серии никто бы не удивился, если бы говорили о том, что мы выиграем титул.

Наша цель заключается не в том, чтобы обыграть команду, которая побила рекорд «Чикаго Буллз» или выступает в серии плей-офф без единого поражения. Это всё не очень важно, мы сосредоточены на самих себе.

Наша цель выиграть титул и сделать это для себя. Я не думаю, что мы полностью раскрыли свой потенциал, и я повторю, что если мы не выиграем чемпионат, значит, сезон не будет для нас успешным», — приводит слова Джефферсона ESPN.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Теги
Голден Стэйт Уорриорз Кливленд Кавальерс Ричард Джефферсон
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