Джеймс обошёл Джордана в списке самых результативных игроков финальных серий

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс вышел на третье место в списке самых результативных игроков финальных серий НБА.

В четвёртом матче с «Голден Стэйт Уорриорз» (137:116) Джеймс набрал 31 очко. Теперь на его счету 1206 очков, и по этому показателю он обошёл Майкла Джордана, у которого в активе 1176 очков.

Видео броска, благодаря которому Джеймс установил новое достижение, доступно на странице НБА в «Твиттере».

Лидером по этому показателю является Джерри Уэст (1679 очков), на втором месте — Карим Абдул-Джаббар (1317).