Джей Ар Смит: не ожидал, что Джеймс исполнит данк с набросом от щита

Защитник «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит поделился впечатлениями от данка форварда Леброна Джеймса, который он исполнил с набросом от щита в четвёртом матче финала плей-офф с «Голден Стэйт Уорриорз» (137:116).



«Я подумал: «Что, чёрт возьми, ты делаешь?». Такое можно увидеть на уличных площадках в парке, но ты не ожидаешь, что кто-то исполнит такое в игре. Сделать это в четвёртом матче финала плей-офф, когда твоя команда уступает со счётом 0-3… Я рад, что у него всё получилось.



Он забил через Тристана. Это вообще самая сумасшедшая часть данка. Он мог пройти к кольцу до того, как Тристан оказался там… Джеймса сделали в какой-то лаборатории или ещё где-нибудь. Он делает много вещей, которые мы не можем объяснить», – сказал Смит.



Видео доступно на официальной странице Bleacher Report в «Инстаграме»