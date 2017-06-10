Лю: «Кливленд» хочет вернуться из Окленда с победой

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю после победы в четвёртом матче финала плей-офф с «Голден Стэйт Уорриорз» (137:116) поделился мнением о шансах своей команды на успешное завершение серии.



«Сейчас нам нужно с победой вернуться домой из Окленда. У нас такой менталитет. Знаем, что на домашней арене «Уорриорз» очень трудно играть. Ранее нам уже удавалось демонстрировать там хороший баскетбол. Если мы подойдём к пятому матчу так, как мы сделали это сегодня, если будем отлично защищаться, снизим количество ошибок и продолжим хорошо бросать мяч, то у нас появятся большие шансы на победу», – цитирует Лю ASAP Sports.

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