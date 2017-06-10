Дюрант: мы с Джеймсом не собирались драться

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант прокомментировал свою перебранку с лидером «Кливленд Кавальерс» Леброном Джеймсом по ходу четвёртого матча финала НБА.

«Мы не собирались драться. Просто разговаривали. Аура этой игры создавала ругань», — приводит слова Дюранта корреспондент Sports Illustrated Бен Голливер.

Дюрант и Джеймс обменялись фразами после фола Кевина Лава на Дюранте. Лав получил неспортивный фол, Дюрант и Джеймс — по техническому. Встреча завершилась победой «Кавальерс» со счётом 137:116. «Уорриорз» ведут в серии — 3-1.