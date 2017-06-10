Тайриз Райс сыграет за сборную Черногории на Евробаскете-2017

Разыгрывающий Тайриз Райс подтвердил участие на чемпионате Европы по баскетболу 2017 года в составе сборной Черногории.

Баскетболист прибудет в расположение сборной 21 июля, сообщает Eurohoops. Федерация баскетбола Черногории отрицает обвинения в том, что Райс мог лишиться гражданства страны в случае отказа помочь команде на континентальном первенстве.

Чемпионат Европы по баскетболу пройдёт с 31 августа по 17 сентября. Сборная Черногории сыграет в одной группе с командами Хорватии, Чехии, Испании, Венгрии и Румынии.