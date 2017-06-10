Иванович: забивая 16 очков за четверть, у ЦСКА выиграть невозможно

Главный тренер «Химок» Душко Иванович прокомментировал поражение своей команды во втором финальном поединке серии плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА (79:99), посетовав на слабую игру своих подопечных как в атаке, так и в обороне.

«Сегодня игры не получилось. Посмотрим, что будет в следующий раз, но с ЦСКА так играть нельзя. Мы испытывали серьёзные проблемы в нападении. Забивая 16 очков за четверть, у них выиграть невозможно. Мы также должны исправить ошибки в защите, чтобы надеяться на положительный исход в третьем матче.

Тодорович сыграл всю серию против «Зенита» и пытался помочь нам в первой игре, но, к сожалению, не смог. Впереди у нас два дня, но я не знаю, выйдет ли он на паркет в третьем матче», — передаёт слова Ивановича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Планидин.