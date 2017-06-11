НБА изучит эпизод, в котором Пачулия ударил между ног Шамперта

НБА изучит эпизод четвёртого матча финальной серии плей-офф НБА, в котором центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Заза Пачулия ударил между ног атакующего защитника «Кливленд Кавальерс» Имана Шамперта, сообщает USA Today. Этому инциденту может быть уделено особое внимание, поскольку Пачулию уже обвиняли в грязной игре после того, как его движение стало причиной травмы лёгкого форварда «Сан-Антонио Спёрс» Кавая Леонарда в финале Западной конференции.

Встреча завершилась поражением «Голден Стэйт» со счётом 116:137, после которого он ведёт в серии 3-1.