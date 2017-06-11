Новицки: не хватало мне ещё проблем в видеоиграх, их достаточно и на площадке

Форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки с юмором отреагировал на сообщение компании по производству видеоигр, в которой она информирует о том, что работает над устранением сбоев, связанных с его персонажем в популярной игре NBA2K.



«Не хватало мне ещё проблем в видеоиграх. Их и так достаточно на площадке», – написал Новицки в своём официальном микроблоге в социальной сети «Твиттер».



В минувшем регулярном чемпионате 38-летний Новицки набирал по 14,2 очка и совершал по 6,5 подбора за 26 минут в среднем за игру. Более низкую результативность он показывал только в дебютном сезоне в лиге.