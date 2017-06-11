Ерёмин: «Химки» не верят, что смогут победить ЦСКА

Бывший тренер Станислав Ерёмин не ожидает упорного противостояния в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Химками».



«Когда я делал прогноз о том, что главный матч плей-офф состоялся раньше – в полуфинальной серии между «Зенитом» и «Химками», то хотел ошибиться. Но, как я и предполагал, к сожалению, борьбы не получается. Я больше наслаждаюсь красивыми игровыми моментами – как Милош Теодосич, Алексей Швед или Семён Антонов играют. И матчи показывают красиво! Но борьбы в этих матчах нет. Баскетбол достаточно хорошего уровня в этих играх, но просто одна команда верит и знает, что она победит, а вторая – нет. Чтобы победить ЦСКА, нужно верить в то, что ты можешь его обыграть. К сожалению, «Химки» не верят. Они уже своё дело сделали в полуфинале.

У «Химок» есть небольшой шанс одержать одну победу дома, но и это сделать им будет крайне тяжело. И те, и другие игроки хотят домой, хотят поскорее закончить сезон. Я это вижу», – цитирует Ерёмина «Р-Спорт».