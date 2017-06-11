Мозгов: я бы поиграл с Лонзо Боллом в одной команде

Российский центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов хочет, чтобы его клуб выбрал на грядущем драфте защитника Лонзо Болла. Драфт пройдёт 22 июня.

«Будет круто, я бы поиграл с ним бок о бок в одной команде. Этот игрок может многое поменять в команде. Вообще, пока непонятно, на что могут рассчитывать „Лейкерс“ в предстоящем сезоне. Многое будет зависеть от работы нашего менеджмента в межсезонье, но я вам скажу, что уже в этом году мы в целом играли не так плохо», — приводит слова Мозгова ТАСС.