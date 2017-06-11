Олимпийские кроссовки Джордана проданы за $ 190 тыс.

Игровые кроссовки Майкла Джордана, в которых он выступал в составе сборной США на Олимпийских играх 1984 года, были проданы на аукционе за $ 190 тыс., сообщает SCP Auctions. Эта сумма практически в два раза превысила прежний рекорд по цене, заплаченной за баскетбольные кроссовки.

В этих кроссовках Джордан вместе с американской сборной обыграл команду Испании в финале Олимпиады. Сообщается, что на кроссовках есть две подписи самого Джордана.

Прежний рекорд по цене кроссовок в $ 105 тыс. также принадлежал обуви Джордана.