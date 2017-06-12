Джей Ар Смит: Ирвинг хорошо подходит для баскетбола 3х3

Защитник «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит считает, что его партнёры по команде Кайри Ирвинг и Кайл Корвер смогли бы добиться успеха в баскетбольном турнире 3х3 на Олимпийских играх.



«Конечно, Кайри. Он, наверное, лучший по игре один на один. Кайл Корвер тоже был бы хорош в формате три на три, потому что он хорошо двигается без мяча и способен набрать много очков своими точными бросками», – приводит слова Смита ESPN.



Напомним, что баскетбол формата 3х3 был включён в программу следующих летних Олимпийских игр, которые пройдут в Токио в 2020 году.

Джеймс: не планирую участвовать в баскетболе 3х3 на Олимпийских играх