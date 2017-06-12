Харрисон Барнс не смотрит финальную серию плей-офф НБА

Корреспондент «Даллас Маверикс» Дуэйн Прайс на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» сообщил, что форвард команды Харрисон Барнс не смотрит игры финальной серии плей-офф НБА между «Кливленд Кавальерс» и «Голден Стэйт Уорриорз».



Напомним, что Барнс провёл в «Голден Стэйт» четыре сезона. Летом 2016 года руководство калифорнийского клуба отпустило форварда в «Даллас», чтобы подписать контракт с Кевином Дюрантом.



В минувшем регулярном чемпионате Харрисон проводил на площадке по 35,5 минуты, собирая коллекцию из 19,2 очка, 5,0 подбора и 1,5 передачи в среднем за игру.

Харрисон Барнс: «Далласу» много чего нужно на драфте