Джефферсон: в «Голден Стэйт» пришёл Дюрант, а в «Кливленд» — Уильямс и Корвер

Форвард «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон заверил, что его команда не чувствует давления в финальной серии НБА, хотя и является действующим чемпионом.

«Это чертовски верно — давление не на нас. Откуда ему быть на нас? У них команда с 73 победами за сезон, к которой присоединился бывший MVP. А к нам — Дерон Уильямс и Кайл Корвер. Они добавили MVP в команду, которая выиграла 73 матча и вела 3-1 в финале. Всё давление на них.

Мы защищаем титул и верим, что можем победить. Пока мы играли не здорово, но на нас ничто не давит. Это им надо доказать, что прошлый год был случайностью. А мы чувствуем себя комфортно», — цитирует Джефферсона The Score.